ضبط عامل شرع في إنهاء حياة طالب وسائق توك توك بطما

أصيب سائق توك توك برش خرطوش بالوجه ونجل شقيقته الطالب برش خرطوش بالذراع الأيسر تعدى عليهم عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتهما في مشاجرة بينهم بناحية ساحل طما بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بسبب احتكاك التوك توك قيادة الأول بالمتهم حال سيره بالشارع وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية ساحل طما / دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول "سامح . م . ا . ا" 42 سنة سائق توك توك مصابًا برش خرطوش بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ونجل شقيقته "محمد . ح . س . ع" 15 سنة طالب مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر ويقيمان بذات الناحية.

وطرف ثان "عادل . ا . ع . م" 53 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات التي تم ذكرها وإتهم الطرف الأول - الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها بسبب احتكاك الأول من الطرف الأول بالتوك توك قيادته بالطرف الثاني حال سيره مترجلًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.