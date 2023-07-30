١٠ نجوم يقدمون المكرمين بحفل افتتاح القومي للمسرح المصري

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني ومحمد رياض رئيس المهرجان وياسر صادق مدير المهرجان وحشد كبير من نجوم الفن وصناع المسرح والإعلاميين بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

وكرمت إدارة المهرجان في هذه الدورة ١٠ فنانين لهم علامات بارزه في المسرح المصري، وقد حرص الفنان احمد السعدنى علي تقديم اول تكريم للفنان صلاح عبد الله الذي شكر ادارة المهرجان علي تتويج دوره لما قدمه من أعمال مسرحيه سواء من خلال مسرح الدوله او القطاع الخاص.

وصعدت الفنانه منال سلامه لتقديم الكاتب الكبير محمد السيد عيد التي تعاونت معه في عدد من الأعمال معربه عن امتنانها لدوره الكبير في تقديم اعمالا بارزة.

وقدم الاعلامي الدكتور ابراهيم الكردانى التكريم لمهندسة الديكور نهى براده التي ساهمت في العديد من المسرحيات ابرزها مدرسة المشاغبين وريا وسكينه.

كما تحدث الفنان الفنان محمد جمعة حول تقديمه للفنان د. سامى عبد الحليم للتكريم كونه أستاذه وصديقه والذي تعلم منه الكثير.. من خلال تتلمذه علي يده في المعهد العالي للفنون المسرحية

وقد قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين التكريم للفنان رياض الخولى قائلة انه اسطي من اسطوات التمثيل موهبته شديدة الثراء وقدم العديد من الأعمال باعتباره بابا المجال..



وصعدت الفنانه إلهام شاهين لتقديم التكريم للفنان محمد محمود قائلة انها تقدم دفعتها وزميلها غزير الانتاج وجوكر لا تستعصي عليه شخصية والذي عملت معه في اخر مسرحيتها "بهلول في إسطنبول"..



بينما قدم الفنان نضال الشافعى التكريم للفنان محمد ابو داوود معلقا انه الاستاذ المميز الذي تعلم الفن بين مصر وايطاليا ونشأ في بيت فني اخرج ٢٠ مسرحيه وترك بصمات واضحة في العمل النقابي بخلاف أعماله الدراميه المميزة

وقدمت المذيعة ريهام ابراهيم الفنان رشدى الشامى قائلة انه فنان عاش علي خشبة المسرح لسنوات الي ان تم اكتشافه ليقتحم بعدها مجالي السينما والدراما عبر اعمال شديدة التميز

وقدم الفنان طارق عبد العزيز التكريم للفنان احمد فؤاد سليم معربا انه ضحي بالكثير من اجل المسرح وكان لي الشرف ان اقف أمامه في بعض أعماله

وقدمت التكريم الفنانة نرمين الفقى للفنان خالد الصاوى التي أعربت عن سعادتها بتقديمها لفنان مميز وضع بصمته علي كل عمل شارك فيه.. هو فنان مثقف وعازف عود وكاتب قصه وشاعر مميز وقد تسلم عنه إدارة المهرجان التكريم.

هذا وقد عرض المهرجان فيلما قصيرا لكل من الفنانين المكرمين ليتضمن كل فيلم لمحات عديدة من أعمالهم ومحطاتهم الفنية..المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل