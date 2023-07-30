نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعتذر للمواطنين وتوقف برنامج عمرو أديب

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علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة، قائلا: “نعتذر عن الوضع الحالي في ملف تخفيف الأحمال بسبب التغيرات المناخية”.

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الحكومة تعتذر للمواطنين بسبب قطع التيار الكهربائي (فيديو)



شهد حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، إقبالًا كبيرًا من الجماهير وسط أجواء مبهجة وحماسية يحضرها مختلف الأجيال والفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار السن.

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الممشى السياحي في العلمين الجديدة متنفس الأسر والعائلات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل وزير صرح بأن الوزارة تقوم بدراسة إنشاء كلية هندسة نقل في مصر".

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كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء كلية هندسة نقل في مصر (فيديو)



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، “الأيام الماضية شهدت تسجيل درجات حرارة عالية ومرتفعة بشكل كبير وكان هناك استمرارية في ارتفاع درجات الحرارة”.

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الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس.. (فيديو)

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على مشوارها الفني، قائلة: "طريقي لم يكن سهلًا، كان كله مطبات هوائية وصناعية إلى أن كبرت.. أحب مشواري لأنني وقعت وقمت ووقفت".

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فريدة سيف النصر تفجر مفاجأة عن عمرها الحقيقي (فيديو)



علقت الإعلامية ياسمين عز على انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، قائلة: "لو جوزك عايز ينام والكهرباء مقطوعة هاتي مروحة يد هوي عليه علشان فرعونك يعرف ينام في هذا الحر".

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ياسمين عز للسيدات عن قطع الكهرباء: محتاجة نور ليه وفرعونك جمبك (فيديو)



قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ‏ مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر ستقام غدا قبل المغرب تنفيذا لقرار عدم لعب المباريات مساءً لترشيد استخدام الكهرباء.

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إقامة مباراة الأهلي والداخلية قبل المغرب ترشيدا للكهرباء (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، إن شهادة البنك الدولارية التي أُعلن عنها هي أداة من أدوات الدولة لجذب الدولار، بعد انخفاض معدلات تحويلات المصريين من الخارج.

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خبير اقتصادي يكشف أهمية الشهادات البنكية.. أداة لجذب الدولار إلى مصر (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن يوم الأحد ليس إجازة ولكن عمل من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار العمل أونلاين لا ينطبق على المصالح الحكومية المرتبطة بموظفي الخدمات الجماهيرية.

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متحدث الوزراء يوضح المعنيين بالعمل من المنزل يوم الأحد أسبوعيًا (فيديو)

أعلن الإعلامي عمرو أديب توقف برنامجه خلال شهر أغسطس ، مؤكدًا أنه يعمل في التليفزيون منذ 25 عامًا وخلال هذه المدة كل عام يحصل على إجازة من يوم 1 أغسطس أيا كان اسم القناة التي يعمل بها.

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عمرو أديب يعلن توقف برنامجه.. مش بهرب (فيديو)







