كنز أبل الرقمي.. بيع هواتف آيفون القديمة مقابل ثروة

الهواتف القديمة من طرازات آيفون والمنتجات النادرة لشركة آبل تعتبر هدفًا مثيرًا لاهتمام هواة جمع القطع النادرة حول العالم.

شركة آبل

في الأسبوع الماضي، تم بيع طراز الإصدار الأول من آيفون بسعة 4 غيغابايت بمبلغ 190 ألف دولار، ووُصف بأنه "نادر للغاية".

يعود هذا الجهاز للظهور لأول مرة منذ 16 عامًا وتم إيقاف إنتاجه بعد شهرين بسبب ضعف المبيعات.

وقد تم بيع منتجات آبل الأخرى بأسعار كبيرة أيضًا، مثل الكمبيوتر الأول المصمم عام 1976 بمبلغ 700 ألف دولار، والكمبيوتر "أبل ون" الذي تم بيعه بنحو 460 ألف دولار، ونموذج أولي لنظام التشغيل "ماك" الذي تم بيعه بمبلغ 150 ألف دولار.

الجهاز المعصم "WristMac" كان جهازًا يتصل بكمبيوتر "ماكنتوش" عبر بروتوكول "أبل توك"، وعُرض جهاز نادر منه في مزاد عام 2021 بمبلغ 7500 دولار.

كما تم بيع نموذج "2 VideoPad" الذي يحتوي على شاشة قابلة للطي وكاميرا لعقد مؤتمرات الفيديو بمبلغ 14 ألف دولار.

الجهاز الآخر الذي وُصف بأنه واحد من أول خطوط الكاميرات الرقمية الناجحة تجارياً هو"QuickTake Handheld Camera"، ووُصف بأنه أقل دقة من جهاز آيفون 14 برو الحديث ويباع بسعر 260 دولارًا.

وتجذب المنتجات النادرة اهتمام محبي جمع القطع النادرة والمميزة من محبي منتجات آبل حول العالم.