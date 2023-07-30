عمرو أديب يعلن توقف برنامجه.. مش بهرب (فيديو)

أعلن الإعلامي عمرو أديب توقف برنامجه خلال شهر أغسطس ، مؤكدًا أنه يعمل في التليفزيون منذ 25 عامًا وخلال هذه المدة كل عام يحصل على إجازة من يوم 1 أغسطس أيا كان اسم القناة التي يعمل بها.

‏وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، مساء اليوم أنه يضع بندًا في العقد بالحصول على إجازة طوال شهر أغسطس، وهذا العام مثل كل الأعوام سيحصل على إجازة بداية من الغد، وسيتوقف برنامجه خلال تلك الفترة

‏وأضاف أن الإخوان كانوا يرددون كل عام خلال هذه الفترة أن عمرو أديب هرب قائلا: "أنا كل عام بحصل على إجازة في شهر أغسطس، ولو كان لنا عمر سنلتقي مرة أخرى، حتى لا يقول أحد أنه هرب".