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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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متحدث الوزراء يوضح المعنيين بالعمل من المنزل يوم الأحد أسبوعيًا (فيديو)

لمستشار نادر سعد،
لمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن يوم الأحد ليس إجازة ولكن عمل من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار العمل أونلاين لا ينطبق على المصالح الحكومية المرتبطة بموظفي الخدمات الجماهيرية.

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وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، "العمل المكتبي فقط الذي يسمح بالعمل من المنزل، هو فقط من سيكون له العمل "أونلاين"، والهدف تخفيف الضغط على المصالح الحكومية في استهلاكات الكهرباء، وبدءا من الأحد الموافق 6 أغسطس سيتم التطبيق".

 الارتفاعات في درجات الحرارة كانت  وصلت لـ 12 يومًا

وأكد المستشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الارتفاعات في درجات الحرارة كانت لأيام متوالية وصلت لـ 12 يومًا، بعكس العام الماضي؛ ما أدى لسحب الغاز مرة واحدة من الشبكات من جانب محطات الكهرباء.

وتابع: “مش قادر أزود الكميات من الغاز والضخ؛ لأن درجات الحرارة متصلة لأيام متوالية، ونأمل في استقرار درجات خلال الفترة المقبلة”

 

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