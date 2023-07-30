شاهد.. العارضة حرمت ريال مدريد من 4 أهداف مؤكدة أمام برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في إطار تحضيرات الطرفين للموسم الكرو الجديد.

سجل عثمان ديمبلي هدف برشلونة الأول بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، ثم أضاف لوبيز مارتين وفيران توريس الثاني والثالث في الدقيقتين 85، 90 من عمر المباراة.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ميندي، ألبا.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

بينما بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي :

تشكيل برشلونة اليوم أمام ريال مدريد

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كريستنسن، كوندي.

الوسط: جوندوجان، روميو، جونزاليس، دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل بينما يواجه ريال مدريد منافسه يوفنتوس في اليوم التالي.

وشهدت المباراة مفارقة غريبة للغاية حيث حرمت العارضة فريق ريال مدريد من 4 أهداف مؤكدة كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالح الفريق الملكي، الذي فشل في هز الشباك طوال اللقاء رغم استحواذه بنسبة كبيرة.

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