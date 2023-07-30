مصرع 9 أشخاص وإصابة 100 آخرين بانفجار مخزن مفرقات

انفجرت مفرقعات مخزنة في مستودع غير مرخّص في سوق مونو بمنطقة سو نجاي كولوك في جنوب تايلاند يوم السبت؛ ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأفاد حاكم إقليم ناراتيوات بأن هناك احتمال وجود المزيد من القتلى نظرًا لوجود بقايا بشرية مجهولة.

تم نقل 115 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وأكد أن 106 منهم عادوا إلى منازلهم. أثر الانفجار أيضًا على المنازل المجاورة للمستودع حيث تضرر أكثر من 200 منزل؛ ما أثر على 365 شخصًا، وتم إيواء عدد من الأسر في مأوى.

الحريق تحت السيطرة حاليًا وستحقق الشرطة بدقة في سبب الانفجار للتحقق من أسبابه وملابساته.

تلقت الشرطة تقارير عن الحادث وتعمل حاليًا على التحقيق في سبب الانفجار وتحديد المسؤولية.