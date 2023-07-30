وزارة الرياضة تعلن تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

أعلن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد الساعة السابعة موعدا لمباراة الأهلي والداخلية قبل أن تتدخل وزارة الرياضة وتعدل الموعد ليتوافق مع قرار رئاسة الوزارء.

وقال متحدث وزارة الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": " مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر ستقام في الساعة السادسة مساءً بدلاً من السابعة، وسوف تنتهي مثلما قرر رئيس الوزراء قبل المغرب مباشرة".

وأضاف المسؤول "نفس الأمر ينطبق على موعد مباراة يوم الخميس بين المصري والفائز من لقاء الأهلي والداخلية، وبذلك سينتهي الموسم الكروي لهذا العام، ويبدأ الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، لم نتلق أي اعتراض على مواعيد المباريات".

وأتم تصريحاته "يتم الترتيب مع رابطة الأندية واتحاد الكرة من أجل العمل على إنهاء بطولة الدوري في السنوات المقبلة قبل ذروة الحر أي قبل شهر يونيو أو يوليو".