محافظ الغربية يهنئ اللواء مدير أمن الغربية الجديد بمنصبه

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارة لمديرية أمن الغربية لتهنئة اللواء مدير أمن الغربية الجديد الذي تولي مهمته في حركة التنقلات الخاصة بوزارة الداخلية، خلفاً لسابقه.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، والنهوض بمحافظتنا الغالية، متمنياً لمدير الأمن دوام النجاح والتوفيق في مهام عملة والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة.

ومن جانبه أعرب مدير أمن الغربية عن امتنانه وتقديره لزيارة محافظ الغربية، مؤكدا على تعاونه الجاد مع المحافظة وكافة أجهزتها التنفيذية وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع ليشعر المواطن بالأمن والأمان.