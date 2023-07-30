فريدة سيف النصر تفجر مفاجأة عن عمرها الحقيقي (فيديو)

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على مشوارها الفني، قائلة: "طريقي لم يكن سهلًا، كان كله مطبات هوائية وصناعية إلى أن كبرت.. أحب مشواري لأنني وقعت وقمت ووقفت".

وأضافت فريدة سيف النصر خلال لقائها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "on" مساء السبت : "تعرضت للظلم كثيرا وانتصرت.. وكلما تعرضت للظلم ربنا يأخد حقي.. تعرضت لظلم كبير من شخصية كبيرة.

لا أؤفض الإفصاح عن سني الحقيقي



وأوضحت فريدة سيف النصر أن لديها أريحية أن تتحدث عن سنها وأنها تجاوزت الستين وهذا ليس عيباً، قائلة: "عندي أريحية أقول سني وليس مثل الستات التانية، وعندي أحفاد في أعمار سبع سنوات نفسي أشوف أحفادي عرايس أولاد محمد ابني".