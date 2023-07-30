بوبو يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر على انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي لمدة خمسة سنوات قادما من نادي ميتلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة لستة أشهر.

صفقة إمام عاشور أحدثت ضخبًا في الوسط الرياضي المصري كونه أحد أبرز نجوم الزمالك قبل خروجه في الشتاء الماضي إلى الدنمارك.

وقال محمد رضا بوبو، في تصريحات تليفزيونية "إمام عاشور لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة، وهايفرق مع الأهلي جدًا، وفي البداية كنت حزين لتركه الاحتراف، ولكن هو إضافة كبيرة لأي نادٍ".

واختار بوبو أفضل لاعبي الوسط في مصر من وجهة نظره موضحا "وليد الكرتي وإمام عاشور، من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري".

ويعد محمد رضا بوبو ابن 22 عاما أحد أهداف أندية القمة في مصر الأهلي والزمالك وبيراميدز للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي لما يتمتع به من قدرات فنية عالية جعلت روي فيتوريا يضمه لقائمة منتخب مصر في الفترة الأخيرة.