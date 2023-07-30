موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

يستعد الأهلي لخوض منافسات كأس مصر للموسم الحالي 2023، حيث سيواجه الداخلية في إطار منافسات دور 16 بالمسابقة الأقدم في مصر.

الأهلي تأهل إلى دور الـ16 على حساب منتخب السويس بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بينما تأخل الداخلية على حساب أسوان بركلات المعاناة الترجيحية.

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد على ملعب الكلية الحربية وستذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس.

يذكر أن المصري البورسعيدي ينتظر الفائز من مباراة الأهلي والداخلية لملاقاته في ربع نهائي كأس مصر.

وأسند اتحاد الكرة القيادة التحيكيمية للمباراة إلى كل من محمد يوسف حكم ساحة ويعاونه هشام طلب وعلاء عبدالباسط، ومحمد العتباني حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد صباحي، ويساعده عمر فتحي.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا في كأس مصر.

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مواجهة الغد وكونها خطوة في مشوار نحو لقب جديد، يحتاج إلى تركيز وعمل من الجميع.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الداخلية.