أبو جريشة يكشف سبب عدم إعلان تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي سبب تأخر إعلان الدراويش عن التعاقد مع إيهاب جلال كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

قال علي أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا على قناة المحور: " رتوش بسيطة تفصلنا عن الاتفاق النهائي مع إيهاب جلال، والإعلان الرسمي سيتم خلال يوم أو يومين".

واختتم: " مبدأ التعاقد مع إيهاب جلال لا يزال موجودا ولا يوجد تعثر في المفاوضات، فقط نتفق في الوقت الحالي على بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان بشكل رسمي ".

إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

أتم مسؤولي النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وعلمت الوفد من مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية بالنادي برئاسة على أبو جريشة أتمت التعاقد مع إيهاب جلال بشكل رسمي واكدت أن المدرب سوف يتولى مهام تدريب الفريق القادمة.

وكشف إيهاب جلال عن وجود جلسة جمعته مع المسؤولين بنادي الإسماعيلي من أجل التفاوض حول تولي مسؤولية الفريق بالموسم المقبل.

وكان إيهاب جلال تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري البورسعيدي وبعد ذلك تولى مهام تدريب فريق فاركو.

كما أن كانت محطة إيهاب جلال الأخيرة مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.