الإفراج عن 2052 سجينًا في عيد العرش بالمغرب

أعلنت المملكة المغربية الإفراج عن 2052 شخصًا في البلاد بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش (تولي محمد السادس حكم البلاد).

وأصدر ملك المغرب محمد السادس عفوًا عن هؤلاء الأشخاص، من بينهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح.

وبحسب وزارة العدل في بيانها، تضمنت عملية العفو تخفيض عقوبة 1632 من المعتقلين، وأعفاء 133 شخصًا من قضاء ما تبقى من عقوباتهم.

تحويل عقوبة الإعدام لمؤبد

كما تم تحويل عقوبة الإعدام لسجينة واحدة إلى السجن المؤبد، وتحويل عقوبة السجن المؤبد لثلاثة سجناء إلى السجن المحدد.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابًا ساميًا إلى الشعب بمناسبة عيد العرش.

وسيُنقل الخطاب عبر أثير الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.

يُعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة هامة تحتفل بها البلاد سنويًا للاحتفال بتولي الملك محمد السادس حكم البلاد في 30 يوليو 1999، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

بعد وفاة الملك الحسن الثاني، تولى محمد السادس العرش وأصبح ملكًا للمغرب في 30 يوليو 1999. ومنذ ذلك الحين، أصبح عيد العرش مناسبة وطنية مهمة تحتفل بها المملكة سنويًا.

خلال فترة حكم محمد السادس، شهد المغرب تطورات وإصلاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور المرأة وحقوق الإنسان، وتعزيز العلاقات الدولية.

كما يوجه الملك خطابًا للشعب في هذه المناسبة، عرض فيه الإنجازات التي تم تحقيقها ويشجع على العمل والتحسين المستمر لمستقبل مشرق للمغرب.