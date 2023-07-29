تنبيهات احتيال على Microsoft Edge والسر في X

"إعادة تسمية Twitters swift إلى X تؤدي إلى مشكلة أخرى. كما ذكرت Bleeping Computer ، تتسبب منصة الوسائط الاجتماعية في قيام متصفح Microsoft Edge بإصدار تحذير ، مما يشير إلى نوع من مشكلة الأمان.

يبدو أنه مرتبط بكيفية تعامل Edge ومتصفحات الويب الأخرى المستندة إلى Chromium مع الرموز المفضلة (أو "تغيير رمز تطبيق الويب التقدمي" ، إذا كنت ترغب في الحصول على تقنية فائقة حول هذا الموضوع). نظرًا لكون إعادة تسمية Twitter مفاجئة للغاية ، يعتقد Edge على الأرجح أن X عملية احتيال. يطالب تنبيه الأمان المستخدمين بمراجعة تحديث الرمز ويقرأ ، "إذا كان تطبيق الويب هذا يحاول خداعك للاعتقاد بأنه تطبيق مختلف ، فقم بإلغاء تثبيته."



ولكن كما يشير Bleeping Computer ، فإن PWA تعمل على النحو المنشود. من المفترض أن ينبهك عندما يغير موقع الويب رمزه المفضل فجأة لأن ذلك قد يشير إلى إعادة توجيه محتملة إلى موقع ويب احتيالي. من المفترض أن هذا مؤقت وسيتم إصلاحه بسرعة. لقد تواصلنا مع Microsoft للتعليق وسنقوم بتحديث هذه القصة بمجرد سماعنا مرة أخرى.

تنبيه من Microsoft Edge يشير إلى أن تغيير علامة Twitter إلى X قد يكون عملية احتيال.

هذا مشابه لما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث تم حظر X في إندونيسيا حيث توجد قوانين تحظر المقامرة أو الإباحية. انتهك المالكون السابقون لنطاق X.com قوانين المحتوى الخاصة بالبلاد.

ومع ذلك ، يعد هذا مؤشرًا آخر على مدى مفاجأة الانتقال من Twitter إلى X. تمتلك شركات أخرى مثل Meta و Microsoft بالفعل علامات تجارية على أشكال مختلفة من X ، مما قد يؤدي إلى بعض الدعاوى القضائية لشركة Musk. حتى أن X واجه مشكلة عند محاولة تغيير اللافتات في مقره في سان فرانسيسكو ، لأنه لم يكن لديه التصاريح المطلوبة. اضطرت الشركة إلى التخلي عن عمليات تجميل الوجه وترك شعار الطائر القديم والحروف "er" سليمة لمدة يوم أو نحو ذلك.

يعد التغيير المفاجئ للاسم جزءًا من خطة أكبر لتحويل Twitter إلى "تطبيق فائق" مشابه لتطبيق WeChat الشهير في الصين. يمكن استخدام المنصة نظريًا للمدفوعات والرسائل والمكالمات في المستقبل.