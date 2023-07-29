Final Fantasy XIV تصل إلى Xbox في الربيع القادم

استغرق الأمر عقدًا من الزمان ، ولكن لعبة لعب الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من Square Enix ستأتي أخيرًا إلى وحدات تحكم Xbox. كشف المطور أن Final Fantasy XIV سيكون متاحًا لأجهزة Xbox Series X / S في ربيع عام 2024. مثل نظيره في PS5 ، سيدعم هذا الإصدار صور 4K على Series X وأوقات تحميل أسرع. لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك ترقيات لأجهزة Xbox فقط.

من المتوقع إصدار تجريبي مفتوح للتصحيح 6.5X. بمعنى آخر ، يجب أن يكون منفذ Xbox جاهزًا في الوقت المناسب لتوسيع Dawntrail المقرر في صيف العام المقبل.

كانت Microsoft حريصة على إضافة ألعاب Final Fantasy إلى كتالوجها. في عام 2019 ، أضاف 10 ألقاب إلى Game Pass التي تضمنت العديد من الإصدارات من السابع إلى الخامس عشر. لم يشمل الطوفان الرابع عشر ، ومع ذلك ، ترك لاعبي Xbox بدون MMO نشط. ظهرت اللعبة لأول مرة على PS3 و PC في عام 2013 ، مع منافذ PS4 (2014) و Mac (2015) و PS5 (2021) في السنوات اللاحقة.

الحوافز واضحة. يساعد Final Fantasy XIV عشاق السلسلة ، خاصة أولئك الذين تم استبعادهم من PS5 الموقوت حصريًا لـ XVI. إنها أيضًا محاولة للوصول إلى كل من اللاعبين اليابانيين وعشاق ألعاب تقمص الأدوار. لقد عانى جهاز Xbox في اليابان بسبب تخطي الاستوديوهات المحلية للمنصة لصالح وحدات التحكم المحلية من Nintendo و Sony. لن تحسن هذه اللعبة ثروات Microsoft فجأة ، لكنها تزيل عائقًا أمام تبني بعض اللاعبين لها