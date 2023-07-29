الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبورجيلة يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مباراة الشباب في البطولة العربية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

علق محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق على أداء الزمالك ضد الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية.

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ميدو يحفز لاعبي الزمالك  قبل مباراة الشباب  السعودي

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معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية "حبيب الزملكاوية "

قال أبو رجيلة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بداية رائعة لنادي الزمالك في البطولة العربية وسعيد جدا بأن تكون هذه هي البداية للفريق استعدادا للفترة المقبلة".

وأضاف: "تنظيم كأس العالم في قطر كان مميزا، والآن المملكة العربية السعودية تسير في الطريق الصحيح في ظل جلب الصفقات الخاصة والنجوم والأسماء اللامعة، ولاعبين على أعلى مستوى بمختلف الأندية".

واختتم: "فوز الزمالك وأدائه ضد الاتحاد المنستيري التونسي، يمنحنا تفاؤلا بأن الزمالك سيتأهل من تلك المجموعة ويجب أن ننسى مباراة الاتحاد المنستيري ونركز على مواجهة الشباب ولابد أن نواجه هذا الفريق بحرص شديد والتسجيل أولا".

موعد مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية

ويستعد الزمالك لخوض ثاني مواجهاته في البطولة العربية أمام الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يوليو الجاري، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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