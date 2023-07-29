انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد والقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد، حيث هناك انخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

ويشهد طقس غدا ارتفاعا قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد:

القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.

وكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار موجة الحر، حيث قالت إن العالم أجمع يتأثر بتغيرات مناخية بسبب منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، ولكن بسبب تواجدنا على منطقة البحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في حديثها لبوابة الوفد الإلكترونية، بدايًا من الأسبوع المقبل يوم السبت سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، ولكن ستكون نسب الرطوبة مرتفعة كما هي.