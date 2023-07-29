أمريكا تُحقق في اختراق أنظمة اتصالات في 17 موقعًا لقواتها الجوية

أفاد تقرير لوكالة "فوربس"، بأن أحد مهندسي "البنتاجون" اخترق نظام الاتصالات في 17 موقعًا تابعًا للقوات الجوية الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهندس البالغ من العمر 48 عاما، والذي كان يعمل في قاعدة أرنولد الجوية في تينيسي، "أخذ إلى بيته جهاز اتصال تقني إذاعي حكومي بقيمة 90 ألف دولار للاستخدام الشخصي".

تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية

وأثناء التفتيش اكتشف رجال الأمن أن المهندس كان لديه "وصول إداري غير مصرح به" إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية لقيادة التعليم والتدريب الجوي، مما أثر على 17 مؤسسة دفاعية أمريكية.

وأكدت "فوربس" أن المهندس كان يستطيع الوصول إلى تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، أمرا مؤسفا.

وصرح المسؤول الأمريكي: "نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة".

وأضاف: "نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي".

وأكد البيت الأبيض على لسان متحدث أن: "هذا ليس مجرد كلام. كان الرئيس واضحًا للغاية. إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك إجماع أوسع. الشراكة طويلة الأمد بيننا قوية مثل الحديد. جوهر هذه العلاقة هو حول الديمقراطية والقيم والمصالح المشتركة."

وأقر المشرعون الإسرائيليون اليوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.