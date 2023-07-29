فينيسيوس يقود تشكيل الريال أمام برشلونة

يقود النجم البرازيلي جونيور فينيسيوس تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشيلوتي، لمواجهة برشلونة وديا في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية في تمام الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ميندي، ألبا.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

وسجل ريال مدريد انتصارات في أمريكا على ميلان ومانشستر يونايتد بينما خسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أمريكا أمام أرسنال بنتيجة 3/5، وأُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مُفاجئ بين عناصر البارسا.

وتقابل قطبا الكرة الاسبانية في 186 مباراة في الدوري الاسباني ويمتلك ريال مدريد 77 انتصارا مقابل 74 لبرشلونة وتعادل الفريقيان في 35 مرة.