دورة تدريبية حول إعداد راصد جوى للمركز الإقليمى للتدريب

هشام طاحون: البرنامج التدريبى يدعم ويعزز علاقات التعاون مع جميع الدول العربية والأفريقية فى مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى

فى إطار تعزيز التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والأفريقية وبخاصة فى مجال التدريب ونقل الخبرات، قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتدريب التابع للهيئة والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بعقد دورة تدريبية بمقر الهيئة تحت عنوان «إعداد راصد جوى» وذلك خلال الفترة من 5 يوليو الجارى وحتى 2 نوفمبر القادم بمشاركة عدد من المتدربين من المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج التدريبى التأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ فى جميع جوانب الحياة كونها مرفق حيوى هام يؤثر على حياة الأفراد والمنشآت والممتلكات. لذا تسهم الهيئة فى الحد من الكوارث التى قد تنجم عن الظواهر الجوية المختلفة وآثار تغيرات المناخ التى قد تضر بحياة الإنسان وتؤثر على اقتصاديات الدول.

ومن جانبه أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو دعم وتعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول العربية والأفريقية فى مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، مضيفًا أن البرنامج مخصص للعاملين فى مجال الأرصاد الجوية الزراعية والرى والطيران والنقل البحرى والمختصين والخبراء فى هذه المجالات.. لافتاً إلى أنه بعد إتمام الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح سيمنح المتدرب رخصة راصد جوى وفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيث يحق للراصد الجوى العمل فى أى من المجالات السابقة.