تجديد اعتماد شهادة ISAGO لمصر للطيران دون تسجيل أى ملاحظات

يحيى زكريا: إشادة دولية من لجنة التفتيش بمستوى أداء وتدريب العاملين بمختلف أنشطة الشركة

الاعتمادات الدولية تؤكد مكانة الناقل الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى وتسهم فى جذب المزيد من عملاء مصر للطيران

Aleksandra Matkovic: مصر للطيران تخطت شركات الطيران الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية فى مجال السلامة والصحة المهنية

نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتياز تجديد اعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسى (HeadQuarters) دون تسجيل أى نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

وبهذه المناسبة تقدم المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة للعاملين بالشركة القابضة وفريق عمل ISAGO لما بذلوه من جهد وتعاون مع لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولى للنقل الجوى والذى كان له عظيم الأثر فى تجديد اعتماد شهادة ISAGO للإدارة المركزية، كما أثنى على تفوق العاملين فى تطبيق أعلى معدلات السلامة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتابع زكريا أن هذه الاعتمادات الدولية تؤكد مكانة الناقل الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى وتساهم فى جذب المزيد من عملاء مصر للطيران من الركاب وكذلك شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم.

ومن جانبه أثنى Gilbert Lemaitre رئيس فريق المراجعة على مستوى الأداء لجميع العاملين بشركة مصر للطيران فى مختلف المجالات والإعداد الجيد للمراجعة، كما أشادت Aleksandra Matkovic من فريق لجنة التفتيش بمستوى الأداء بشكل عام ومستوى تدريب جميع العاملين بمختلف الأنشطة مما يؤكد اهتمام الإدارة العليا بتطوير العنصر البشرى الذى يقوم بأداء الأعمال وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية، كما أشارت إلى أن شركة مصر للطيران قد تخطت شركات الطيران الأوروبية التى قامت بالمراجعة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بتنفيذ المتطلبات المستحدثة لبرنامج السلامة والصحة المهنية وفقا لمتطلبات ISAGO بصورة متكاملة، وبالمرور على أنشطة خدمة الركاب والطائرات فى مواقع العمل.

وشملت المراجعات جميع أنشطة الخدمة الأرضية لخدمة الركاب والطائرات وأنشطة المحطة والخدمة الأمنية وأنشطة الشحن الجوى وتحميل البضائع من خلال تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة على جميع المستويات.

وشهد الطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة ISAGO على المقر الرئيسى (HeadQuarters) دون تسجيل أى نقاط عدم تطابق بحضور الطيار أحمد رجب رئيس قطاع السلامة والجودة والمسئول عن التنسيق الكامل لاستقبال المراجعين والإعداد للمراجعة والطيار هاشم نوح مدير عام السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران والطيار رامى منصور مدير عام الجودة وجميع قيادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى بضرورة رفع كفاءة الأداء بكافة أنشطة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية.