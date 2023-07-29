قائمة منتخب الناشئات للكرة الطائرة في بطولة العالم بالمجر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة محمد مهران، عن قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ١٢ أغسطس المقبل في المجر.

وضمت قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.



ويتواجد المنتخب المصري للناشئات في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار كلًا من:

المجر و الأرجنتين و الكاميرون و الصين و تشيلي.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات قد حقق لقب بطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة، والتي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي 2022.