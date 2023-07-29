شاهد.. عيسى أبو العلا يحصدذهبية البطولة العربية للجولف ومنتخب مصر يحصد فضية الفرق

حقق عيسى ابو العلا نجم منتخب مصر للحولف الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات الفردي بالبطولة العربية التى اختتمت اليوم، بالمغرب بمشاركة 13 دولة عربية.

ونجح الفرعون المصرى فى خطف اللقب بعدما انقض على رباعى المتتخب المغربى صاحب الارض ملتهما اسود الأطلسى فى الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة.

وبعدما كان عيسى وصيفا فى الجولتين الاولى والثانية قفز للصدارة فى الجولة الختامية ليحصد اللقب والذهب وسط حسرة المغاربة الذين كانوا يمنون النفس بالجمع بين لقبى الفرق والفردى ليعيد للاذهان نفس السيناريو الذى حدث بالمغرب ايضا فى نسخة البطولة عام 2019 عندما فعلها نجمنا دين نعيم وقتها وخطف اللقب العربى للفردى أيضا فى الجولة الأخيرة.

قدم عيسى اداءا راقيا للغاية وانهى المنافسات مسددا 211 ضربة وبفارق ضربة واحدة عن الثلاثى المغربى الذى حل على الترتيب من الثانى إلى الرابع هوجو مازن والمهدى فكورى وادم بريسنو ولكل منهم 212 ضربة بينما جاء المغربى سفيان دهمانى خامسا 214 ضربة ولاعبنا دين نعيم سادسا 217 ضربة ولاعبنا ادم الشامى ثامنا 221 ضربة ومحمد ابو العلا اصغر لاعبى منتخبنا 18 عاما جاء فى الترتيب الثالث عشر 225 ضربة.

وضرب عيسى اكثر من عصفور بحجر واحد حيث توج باللقب العربى للفردى للمرة الاولى لينضم لقائمة نجومنا الحائزين على اللقب وحافظ لمصر على صدارة قائمة الدول الاكثر تتويجا باللقب الفردى بالبطولة العربية 13 مرة حتى الان والذى سبق وحققه من قبل للفراعنة محمد السيد ورامى طاهر وعمرو ابو العلا ودين نعيم.

وفى منافسات الفرق فازت المنتخب المغربى باللقب والميدالية الذهبية بينما حقق الفراعنة الميدالية الفضية والمركز الثانى ولكن مع اداء مبشر للغاية من جانب نجومنا عيسى ودين وادم ومحمد فيما حل حامل اللقب المنتخب التونسى فى المركز الثالث والامارات الرابع وقطر الخامس ثم على الترتيب من السادس الى الثانى عشر البحرين وليبيا والكويت ولبنان وفلسطين وحامل لقب نسخة 2021 السعودية وسلطنة عمان.

مجلس اتحاد الجولف يشيد بانجاز الفراعنة بالبطولة العربية

ومن جانبه قدم مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين التهنئة إلى لاعبى المنتخب مشيدين بالانجاز الذى تحقق خارج الديار.

ومن جانبه اثنى نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة فى المغرب تيمور ابو الخير على اداء اللاعبين مؤكدا لهم ان تلك هى البداية لاستعادة كامل السيطرة المصرية على الجولف العربى حيث مازال الفراعنة هم الأكثر تتويجا باللقب العربى فرق وفردى حتى الان.

واكد ابو الخير ان القادم افضل للجولف المصرى خاصة بعد نجاح الاتحاد فى اعداد جيل موهوب من اللاعبين الشباب حيث متوسط معدل اعمار الفريق الحالى لا يزيد عن 24 عاما وهناك مجموعة اخرى من الناشئين مازالوا على الطريق.

من جهة اخرى احتفلت البعثة المصرية فى المغرب ابتهاجا بانجاز الذهب والفضة والتى تضم كل من نائب رئيس الاتحاد تيمور ابو الخير وعضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب الاول صاحب المجهودات الهائلة غسان قبانى وعضو مجلس الإدارة والمؤازر للفريق محمد عطاالله والمدير الفنى الجنوب افريقى ريتشارد ماكليمور واللاعبون عيسى ابو العلا ودين نعيم وادم الشامى ومحمد ابو العلا بالاضافة لأسطورة الجولف المصرى والعربى ووالد اللاعبين عيسى ومحمد وهو عمرو ابو العلا المرافق للفريق بالمغرب.