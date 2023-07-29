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الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو) بعد إغلاق 31 عاما.. روسيا تعتزم فتح سفارتها في بوركينا فاسو
السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو)

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي بعد منتصف سبتمبر  بعد انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة ".

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وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم :" انفقنا على قطاع الكهرباء حوالي 355 مليار جنيه، وهذا الأمر مكنا من توفير شبكة كهربائية قوية ".

وتابع متحدث الحكومة: "لولا مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية كان سيكون لدينا عجز في الطاقة الكهربائية  والمشروعات القومية أحدثت نقلة في قطاع الكهرباء ".

الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط 


ولفت نادر سعد: "الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط ومصر انتقلت من دولة تعاني من شح كهرباء إلى دولة لا يوجد بها تخفيف أحمال"، مردفا: "سيكون هناك خطة للاستعداد لفصل الصيف العام المقبل في شهري يوليو وأغسطس وسوف نضع خطة للتعامل مع السيناريو الأسوأ ".

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