الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو)

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي بعد منتصف سبتمبر بعد انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة ".

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم :" انفقنا على قطاع الكهرباء حوالي 355 مليار جنيه، وهذا الأمر مكنا من توفير شبكة كهربائية قوية ".

وتابع متحدث الحكومة: "لولا مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية كان سيكون لدينا عجز في الطاقة الكهربائية والمشروعات القومية أحدثت نقلة في قطاع الكهرباء ".

الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط



ولفت نادر سعد: "الطفرة في قطاع الكهرباء حدثت في 3 سنوات فقط ومصر انتقلت من دولة تعاني من شح كهرباء إلى دولة لا يوجد بها تخفيف أحمال"، مردفا: "سيكون هناك خطة للاستعداد لفصل الصيف العام المقبل في شهري يوليو وأغسطس وسوف نضع خطة للتعامل مع السيناريو الأسوأ ".