عاجل
الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو) بعد إغلاق 31 عاما.. روسيا تعتزم فتح سفارتها في بوركينا فاسو
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1608 مواطن

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نفذت  مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية وعلاجية  بالمجان بقرية أسمنت، إحدى قرى مركز ومدينة ابو قرقاص  جنوب المحافظة ، وتم توقيع الكشف الطبي على 1608 حالة خلال فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمنيا .

يأتي ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ،  لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا، ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،  وبرعاية  اللواء اسامه القاضى  محافظ المنيا ، وتحت اشراف  الدكتور  محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بالمنيا     

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا  أن فاعليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1608 حالة مترددة ، وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات 

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة،  أن توزيع الحالات شمل 247 حالة جراحة؛  411 حالة اطفال؛ 219 باطنة ؛  37  حالة  نساء ؛ 108  حالة اسنان    ؛  244   حالة جلدية ؛ 49  حالة  تنظيم أسرة ؛ 161  حالة  رمد ؛  89 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل عدد 148 تحاليل مختلفة ، و عمل حالة موجات صوتية ، و 6  حالات اشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لـــ  90  متردد ، وتم إجراء خلع اسنان لــ 11 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى   43  حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة،  إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ  117  متردد  ، وتم إستخدام 5 عيادات متنقلة

الجريدة الورقية