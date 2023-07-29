صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1608 مواطن

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية وعلاجية بالمجان بقرية أسمنت، إحدى قرى مركز ومدينة ابو قرقاص جنوب المحافظة ، وتم توقيع الكشف الطبي على 1608 حالة خلال فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمنيا .

يأتي ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا، ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن فاعليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1608 حالة مترددة ، وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات شمل 247 حالة جراحة؛ 411 حالة اطفال؛ 219 باطنة ؛ 37 حالة نساء ؛ 108 حالة اسنان ؛ 244 حالة جلدية ؛ 49 حالة تنظيم أسرة ؛ 161 حالة رمد ؛ 89 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل عدد 148 تحاليل مختلفة ، و عمل حالة موجات صوتية ، و 6 حالات اشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لـــ 90 متردد ، وتم إجراء خلع اسنان لــ 11 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 43 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 117 متردد ، وتم إستخدام 5 عيادات متنقلة