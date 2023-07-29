الحكومة تعتذر للمواطنين بسبب قطع التيار الكهربائي (فيديو)

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة، قائلا: “نعتذر عن الوضع الحالي في ملف تخفيف الأحمال بسبب التغيرات المناخية”.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" مساء اليوم :"الحكومة تعتذر للمواطنين عن الوضع الذي وضعتنا فيه التغيرات المناخية ، ولم نتمن أن نصل لهذا الوضع بسبب التغير المناخي الذي يؤثر على كافة دول العالم".

ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المباني الحكومية والعاصمة الإدارية

وتابع :"يتم ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المباني الحكومية والعاصمة الإدارية الجديدة تدخل ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء"، مردفا: "يتم العمل على تخفيف الإنارات في الطرق السريعة والميادين العامة من أجل تقليل استهلالك الكهرباء والطاقة.