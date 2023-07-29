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الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو) بعد إغلاق 31 عاما.. روسيا تعتزم فتح سفارتها في بوركينا فاسو
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الحكومة تعتذر للمواطنين بسبب قطع التيار الكهربائي (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة، قائلا: “نعتذر عن الوضع الحالي  في ملف تخفيف الأحمال بسبب التغيرات المناخية”.

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توجيهات حكومية جديدة بشأن انقطاع الكهرباء في اليونان (مش مصر بس)

وقال نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" مساء اليوم :"الحكومة تعتذر للمواطنين عن الوضع الذي وضعتنا فيه التغيرات المناخية ، ولم نتمن أن نصل لهذا الوضع بسبب التغير المناخي الذي يؤثر على كافة دول العالم".

ترشيد استهلاك الكهرباء  في كافة المباني الحكومية والعاصمة الإدارية 

وتابع :"يتم ترشيد استهلاك الكهرباء  في كافة المباني الحكومية والعاصمة الإدارية الجديدة تدخل ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء"، مردفا: "يتم العمل على تخفيف الإنارات  في الطرق السريعة والميادين العامة من أجل تقليل استهلالك الكهرباء والطاقة.

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