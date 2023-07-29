بوتين: أجرينا مُناقشة صريحة ومُفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الأفريقية

قال الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، إنه تم إجراء مُناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، في قمة "روسيا – إفريقيا"، التي عقدت في سان بطرسبورج، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وأشار بوتين خلال لقائه مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نجيسو، إلى أن الكونغو تدعم معظم مشروعات القرارات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة تمجيد النازية، وعدم كونها أول من ينشر أسلحة في الفضاء، وأمن المعلومات، وغيرها، مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا لرؤية ساسو نجيسو في العرض البحري الرئيسي الذي سيقام في سانت بطرسبرج غدا الأحد.

وأوضح أن روسيا وجمهورية الكونغو تتعاونان بشكل مثمر، في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، مشيرا إلى أن موسكو تقدر الموقف الدافئ لجمهورية الكونغو وقيادتها تجاه روسيا ومستعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

تقاليد الصداقة والتفاهم

وقال: "علاقاتنا الثنائية مع جمهورية الكونغو ذات طبيعة مستقرة تقوم على تقاليد الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل، إننا نقدر تقديرا عاليا حقيقة أنك تولي اهتمامك الشخصي لتعزيز الحوار السياسي الثنائي".

وتعهد بوتين بمواصلة ممارسة تعليم الطلاب الكونغوليين في الجامعات الروسية الرائدة باستخدام التمويل الحكومي.. مشيرا إلى أنه في العام الدراسي 2023-2024، ارتفع عدد المنح الدراسية الحكومية لجمهورية الكونغو إلى 250 منحة.

وعقدت القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي الثاني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، واتفق المشاركون فيها على البيان الرئيسي، فضلا عن العديد من الوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، اعتمدوا خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن بوتين ناقش مع القادة الأفارقة السبل المُمكنة لحل الوضع في أوكرانيا.