حقيقة فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفًا عراقيًا

نفت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، "إلينا رومانوسكي"، فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفًا عراقيًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".

البنك المركزي العراقي

وأضافت: "اتخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات المناسبة والسريعة، لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية، وسنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".

من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي في بابوا غينيا الجديدة، حيث تسعى لتعزيز التعاون الدفاعي في مواجهة منافسة شرسة مع الصين على النفوذ في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن بلاده ستنشر قريبا سفينة تابعة لخفر السواحل في بابوا، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ.

وأضاف أوستن، وهو أول مسؤول في البنتاغون يزور بابوا غينيا الجديدة، أن سفينة تابعة "لخفر السواحل الأمريكي ستكون هنا في أغسطس"، مشددا على الحاجة إلى التعاون في "تطبيق القانون البحري" في مجالات مثل الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر.

وكانت الولايات المتحدة وقعت في مايو الماضي اتفاقية أمنية ودفاعية مع حكومة بابوا غينيا الجديدة تتيح للقوات الأمريكية إمكانية الوصول إلى البنى التحتية والجوية للبلاد.

وينص الاتفاق على منح واشنطن حق "الدخول بلا عراقيل" إلى المواقع من أجل "تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد"، وحق "استخدام حصري" لبعض القطاعات في القواعد التي يمكن أن تشهد "أنشطة بناء".

ويفتح الاتفاق الباب أمام واشنطن لإنشاء وجود عسكري جديد في غرب المحيط الهادي، في وقت يتزايد فيه التنافس مع بكين.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن هناك "إمكانية حقيقية" للحفاظ على علاقات ثنائية مستقرة مع بكين على الرغم من أن هذه العلاقات هي أصلا علاقات بين المنافسين.