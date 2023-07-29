نجوم الفن يتوافدون علي السجادة الحمراء بالمهرجان القومي

توافد نجوم الفن علي السجادة الحمراء في إفتتاح الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح ، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والذي يرأسه الفنان محمد رياض ، حيث حضر كلاً من الفنانة إلهام شاهين ، ونرمين الفقي ، والفنان صلاح عبد الله ، والفنان أحمد صلاح السعدني ، والفنان محمد أبو داود ، والفنان إيهاب فهمي ، والفنانة سميحة أيوب ، والفنانة سميرة عبد العزيز ، والفنان رياض الخولي ، والفنان ياسر علي ماهر .



وكذلك حضر الفنان سامح حسين ، والفنان مجدي كامل ، والفنان أيمن الشيوي ، والفنان لطفي لبيب ، والفنانة منال سلامة ، والفنان عمرو رمزي ، والفنانة عايدة فهمي ، والفنانة رانيا فريد شوقي ، والفنانة سيمون ، والفنانة رانيا محمود ياسين ، والفنانة دنيا عبد العزيز ، والفنانة ريم أحمد ، والفنان حمزة العيلي ، والمؤلف عمرو محمود ياسين ، والفنان محسن منصور ، والفنانة سهر الصايغ ، والفنانة سيمون ، والفنانة منال سلامة ، والمخرج عادل لبيب ، والمخرج خالد جلال ، والموسيقار الكبير هاني شنوده ، والفنانة إيمان رجائي ، والفنان صبري فواز ،والفنان محمد جمعة ، والفنان علاء الجابر ، والفنان تامر ضيائي .



المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق اليوم السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.