3 أندية سعودية تتنافس لضم نجم الشباب

تتنافس ثلاث أندية سعودية للحصول على خدمات حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد حسان تمبكتي هدفًا لنادي النصر السعودي لتدعيم الخط الخلفي لكن إدارة الشباب اشترطت الحصول على خدمات تاليسكا ومتعب الحربي، كما أن إدارة نادي الاتحاد فتحت خط مفاوضات لضم المدافع السعودي لتعويض إصابة أحمد حجازي ومؤخرا يحاول أهلي جدة التعاقد مع اللاعب لكن الشباب يتمسك بخدمات تمبكتي.

وتشير الأمور إلى استمرار حسان تمبكتي صاحب 24 عاما في صفوف الشباب في الموسم المقبل.

ودفاع حسان تمبكتي عن قميص نادي الشباب في 32 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي 22/23، سجل خلالها هدفا وحيدا.

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره الشباب السعودى، مساء الإثنين المقبل، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان، "البطولة العربية".

يواجه فريق الزمالك المصري، في مباراته الثانية، نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الإثنين المقبل، فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علمًا بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.