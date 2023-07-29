اقتصادي: هيئة الاستثمار أزالت كافة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي

قال إسلام عصمت، الخبير الاقتصادي، إن هناك طفرة حدثت في هيئة الاستثمار الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا الأمر إيجابي لإزالة أي عائق أمام الاستثمار الأجنبي، حيث أتاحت هيئة الاستثمار فكرة افتتاح الشركات بشكل سريع، من خلال آلية الشباك الواحد.

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ولفت "عصمت"، خلال حواره مع الإعلامية رباب ياقوت، ببرنامج "الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى إن الأوعية الادخارية التي صدرت مؤخرًا بالدولار فكرة ممتازة، مشيرًا إلى أن البنوك القوية التي تمتلك رأس مال كبير يعود بصورة قوية على الاقتصاد ككل، لأن البنوك تعيد ضخ هذه الأموال مرة أخرى في افتتاح العديد من المشاريع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد عبارة عن عدة تروس، وإذا لم تتحرك هذه التروس في اتجاه واحد فلن يحدث استثمار في الدولة بالشكل الجيد، مشيرًا إلى أنه يشجع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، في ظل قيام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.