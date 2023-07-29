مدير المركز المصري للدراسات الدوائية: لا يوجد احتكار للأدوية والمريض سبب الأزمة

أكد الدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، أنه لا يوجد احتكار لأي نوع من الأدوية بالأسواق، موضحًا أن الأزمة لدنيا مشكلة في الثقافة، وأن المريض يريد نوع محدد من الأدوية، ولا يقبل بغيره.

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وأضاف مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، في تصريحات تلفزيونية، أن تصنيع الأدوية في الأصل " بيزنس" فالشركة تصنع من أجل أن تبيع، وليس من أجل أن تحتكر و تخزن.

ولفت إلى أن الشركات ليس لها مصلحة، في التخزين، وعدم البيع، مؤكدًا أن شركات الأدوية، ليس في يدها رفع السعر من تلقاء نفسها، ولكن تتقدم بطلب لـ الحكومة وبعد ذلك يكون هناك قرار.

وأشار إلى أن رفع أسعار الدواء لا تسير بعشوائية، وأن الجميع يعمل من أجل الربح.