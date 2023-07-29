تحسن أفضل ميزات iPhone مع نظام التشغيل iOS 17

كان أحد أفضل الإضافات في iOS 16 هو تحديث Visual Look Up حيث يمكنك رفع موضوع من الصورة بمجرد الضغط على الشخص أو الشيء. تحصل هذه الميزة على تعديل في نظام التشغيل iOS 17، مما يتيح لك تحديد كائنات متعددة في صورة يمكنك لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو دردشة. بعبارة أخرى، الأداة الرائعة تتحسن.

للتذكير، تعمل ميزة الرفع واللصق في Visual Look Up مع الصور المحفوظة في تطبيق الصور، بالإضافة إلى الصور في Safari أو لقطات الشاشة التي التقطتها. بمجرد إخراج شيء ما من الصورة، يمكنك بعد ذلك وضعه في الرسائل والملاحظات والبريد وأي تطبيق آخر يمكنك لصق الأشياء فيه. اعتبارًا من iOS 17، يمكنك أيضًا تحويل هذه الكائنات إلى ملصقات يتم تخزينها في درج الملصقات في تطبيق رسائل iOS 17. (ونعم، يمكن تحويل Live Photos إلى ملصقات أيضًا، مع الحفاظ على أي حركة أو حركة).



حتى إذا كنت معتادًا على كيفية رفع موضوع ما من صورة باستخدام Visual Look Up - فقط اضغط حتى ترى فلاش متحرك وتظهر قائمة منبثقة - ليس الأمر بديهيًا تمامًا في كيفية تحديد أشخاص أو كائنات متعددة. إذن، إليك دليلنا حول كيفية عمل الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي العام من iOS 17.



الصحة عن بعد بواسطة SafetyWing

قبل المضي قدمًا، تذكير: نظرًا لأن iOS 17 لا يزال في مرحلة تجريبية، يمكن أن تصبح ميزة Visual Look Up هذه أكثر دقة من الآن وحتى إصدار الإصدار الكامل من iOS 17 في الخريف. لكننا واثقون تمامًا من أن الخطوات أدناه ستظل تعمل عندما تريد إخراج عدة أشخاص من صورة.

1. ابحث عن صورة بها عدة أشخاص أو كائنات تريد نسخها

في هذا المثال، نختار صورة من تطبيق الصور - صورة تظهر ابنتي وصديقتها في حالة تأرجح. بمجرد العثور على صورة، انقر عليها للحصول على عرض بملء الشاشة.

أجد أن القدرة على تحديد عدة أشخاص أو كائنات تعمل بشكل أفضل عندما تكون هناك مسافة بين العناصر في الصورة. مع صور السيلفي، يتم تجميع الأشخاص معًا، على سبيل المثال، يميل Visual Look Up إلى معاملة الجميع كموضوع واحد. وحتى الآن في وقت عملي مع iOS 17، لم أر طريقة لفصل الناس.

2. اضغط مع الاستمرار على أحد الأشخاص الموجودين في الصورة

حدد كائنًا لإزالته من الصورة بالضغط عليه

تعمل هذه الخطوة بنفس الطريقة التي تعمل بها في iOS 16 - تضغط مع الاستمرار على الكائن الذي تريد نسخه حتى يظهر وميض من الرسوم المتحركة. ستعرف أنه تم تحديد الشخص عندما تظهر قائمة منبثقة وتدور حلقة من الضوء الأبيض حول الموضوع الذي اخترته.

3. حدد عدة أشخاص لنسخهم

نظرة مرئية على نظام iOS 17 لاختيار عدة أشخاص من القائمة المنبثقة

في القائمة المنبثقة، انقر فوق السهم (>). بعد تمرير القائمة، انقر فوق خيار تحديد الكل لإضافة المزيد من الأشخاص. سوف Visual Look Up إضافتها تلقائيًا.

4. نسخ أو مشاركة ما حددته

ios 17 حدد عدة أشخاص وقم بتحويلهم إلى ملصق

حان الوقت الآن لتقرير ما يجب فعله مع هؤلاء الأشخاص المختارين. من القائمة المنبثقة، يمكنك نسخ الأشخاص الذين حددتهم للصق في تطبيق آخر، أو إضافة ملصق لما حددته إلى درج الملصقات أو مشاركة اختيارك مع أشخاص آخرين. في هذا المثال، أقوم بتحويل اختياراتي إلى ملصق.

وهذا كل ما في الأمر. يمكنك الآن ملء درج الملصقات والمحادثات في الرسائل بالصور الوفيرة التي قمت بإنشائها باستخدام البحث المرئي.