فرقة موسيقية تغني لركاب المترو.. لغة الشعوب والحياة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الصور والفيديوهات والتي تظهر إحدى الفرقة الموسيقية وهي تغني لركاب المترو، على طريقة الأفلام القديمة.

الفرحة والسعادة داخل عربة المترو

وغنت وعزفت الفرقة الموسيقية بأحد عربات مترو القاهرة، وسط حالة من الفرحة والسعادة على أوجه ركاب المترو، وغنت إحدى الفتايات السودانيات أغنية "نعناع الجنينة" داخل عربة المترو في تفاعل كبير من المواطنين.

الفرقة الموسيقية في المترو

وكانت اللحظات التي جمعة الفرقة الموسيقية بالركاب ووثقته الكاميرا وحصدت آلاف المشاهدات، من أفضل اللقطات والتي تكشف عن مدى المحبة التي بين الشعوب، بين فرقة سودانية تعزف وتغني ومواطنين مصريين في حالة من البهجة والسرور من غناء الفتاة السودانية.

وانتشر الفيديو بكثرة خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة، وتفاعل معه المواطنين من خلال حسابتهم بـ"فيسبوك"، وعلق أحد المواطنين على الفيديو، كاتبًا: " يسلااام يسلام مافي كلام يتقال.. كمية طاقة انبساط بيكم"، وكتب أخر:" ياسلام.. لغة الشعوب ولغة الحياة".

وقررت الفرقة الموسيقية السودانية، العزف على الجيتار والغناء للركاب في المترو لإخال الفرحة والسرور عليهم.