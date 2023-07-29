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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

افتتاح المهرجان القومي
افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام، يقام بدار الأوبرا المصرية.

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إطلاق اسم عادل إمام على مهرجان المسرح القومي وموقف الزعيم من الحضور (فيديو)

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انطلاق العرض المسرحي سيدتي أنا على المسرح القومي.. الليلة

ومن المقرر أن تذاع فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مباشرةً عبر شاشة قناة الحياة، وتقدم الحفل الإعلامية ريهام إبراهيم، فضلًا عن تواجد الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل، كضيف شرف حفل الافتتاح، حيث يشارك في “روحنا المسرح” وهو عرض افتتاح مهرجان المسرح المصري.

وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم 10 فنانين من صناع المسرح من عناصر مختلفة ما بين ممثلين ونقاد وكتاب ومهندسي ديكورات، فيكرم الفنانين : صلاح عبد الله ، رياض الخولي ، محمد أبو داوود، خالد الصاوي ، محمد محمود ، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، د. سامي عبد الحليم، مهندسة الديكور نهي برادة ، الكاتب محمد السيد عيد، فضلا عن تنظيم تكريم خاص للنجم عادل إمام خلال الحفل.

كما يحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ ” ميدلي ” من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه .

 

 


 

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