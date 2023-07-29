أحمد حاتم يطرح تريلر "حسن المصري".. لحظة واحدة ممكن تغير حياتك"

أعلن الفنان أحمد حاتم، عن الإعلان التشويقي الخاص بفيلمه الجديد حسن المصري، وذلك من خلال مشاركته منشورا مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشهد الفيلم عددًا من المشاهد الخاصة ببطل العمل أحمد حاتم، وهو يؤدي بعض المشاهد الحركية، مع جملة من أغنية خاصة بالعمل وعلق عليه قائلا :"لحظة واحدة ممكن تغير حياتك، حسن المصري".

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ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم حتى الآن، ولكن كشف التيزر الذي شاركه أحمد حاتم لجمهوره عن أنه سيكون قريبا.

أحمد حاتم

قصة الفيلم

تدور فكرة الفيلم حول شخصية حسن، الذي يعيش في لبنان، ولذلك يلقبوه بالمصري، ولكنه يتعرض لحدث يقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال الفيلم

يذكر أن فيلم «حسن المصري»، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد حاتم ودياموند عبود وفريال يوسف ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج سمير حبشي.

أحمد حاتم

شخصية أحمد حاتم

يظهر أحمد حاتم فى الفيلم بشخصية شاب يعاني من نوبات هلع، وقال الفنان أحمد حاتم عن فيلمه الجديد: «صعب صعب صعب في كل حاجة، وطبيعة الفيلم أكشن درامي».

وأضاف أحمد حاتم في تصريحات تلفزيونية له: «حسن المصري أقرب فيلم لقلبي حاليًا، والحدوتة لها جزء بتفهمه مع الأحداث والوقت».

أحمد حاتم

واستكمل: «دور متعب إنسانيًا وأتمنى الناس تتأثر به وتحبه»، بينما علقت دياموند بوعبود على مشاركته مع أحمد حاتم في الفيلم الذي يتم تصويره في لبنان.

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وطرح مؤخرا للفنان أحمد حاتم، فيلم “المطاريد”، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تارا عماد ومحمود الليثي ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

أحمد حاتم

ويواصل أحمد حاتم تصوير أحدث أفلامه حدوتة الأيام الباقية "والذي تشاركه البطولة فيه الفنانة كارمن بصيبص، ويجسد أحمد حاتم شخصية مهندس كمبيوتر في أحداث العمل.

ويعتبر هذه المرة الثانية الذي يجسد فيها الفنان أحمد حاتم شخصية مهندس كمبيوتر من خلال فيلمة السابق"الهرم الرابع"،والذي حقق من خلالة نجاحا كبيرا أثناء عرضة بالسينمات المصرية والعربية.

العمل من بطولة أحمد حاتم بمشاركة كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، حنان سليمان، أحمد ماجد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.



من ناحية اخري انتهى أحمد حاتم من تصوير فيلم "عاشق"، الذي تشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويضم محسن محي الدين، كريم قاسم، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.