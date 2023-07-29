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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خبير اقتصادي يكشف خطورة الاستثمار في العملة الأجنبية

إسلام عصمت، الخبير
إسلام عصمت، الخبير الاقتصادي

قال إسلام عصمت، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في المشروع يكون من خلال التدريب ورفع الكفاءة الشخصية، مشيرًا إلى أن ميزانية التسويق عبارة عن استثمار، وليست أموالا مهدرة مثلما يعتقد البعض.

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وتابع "عصمت"، خلال حواره مع الإعلامية رباب ياقوت، ببرنامج "الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاستثمار في العملة الأجنبية يضر الاقتصاد، والاستثمار في الذهب آمن، ولكنه في الأوقات الطبيعية لا يؤدي إلى الحصول على عائد مرتفع.

خطورة الاستثمار في العملة الأجنبية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في المشاريع يؤدي إلى زيادة رأس المال بصورة كبيرة، ويوفر الكثير من فرص العمل، ويفيد المجتمع والدولة ككل.

ولفت إلى أن أي شخص لا يستطيع افتتاح مشروع ولديه أموال، فعليه أن يدخر هذه الأموال في البنوك، لكي لا يخسر أمواله في افتتاح مشروع غير ناجح.

 

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