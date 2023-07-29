عاجل
مدير المركز المصري للدراسات الدوائية: لا يوجد احتكار للأدوية والمريض سبب الأزمة اقرأ بالوفد غدًا: قريبا.. انتهاء أزمة الكهرباء
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأولمبية تهنىء الخماسي الحديث بذهبية بطولة العالم للناشئات تحت 19 عام بتركيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق 2 ميدالية ذهب في بطولة العالم للناشئات تحت 19 عام والمقامة حاليا في تركيا.
حققت ملك خالد الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي ، وحقق الفريق المصري المكون من ملك خالد وفريدة أبوهاشم وزينة عامر الميدالية الذهبية للفرق في إنجاز كبير للخماسي الحديث المصري 
يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبات على هذا الانجاز الكبير والنتائج المشرفة والجهاز الفني للمنتخب ومجلس الإدارة برئاسة المهندس شريف العريان الذي يواصل تحقيق النتائج المميزة في جميع البطولات بعد الفوز مؤخرا ببطولة العالم تحت 17 عام ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية

مواد متعلقة

أشرف صبحي: هيمنة على عرش القارة السمراء في منافسات الجودو للشباب والناشئين

منتخب سلاح الشيش يحقق المركز التاسع ببطولة العالم للمبارزة

أشرف صبحي يصل محافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضة

ناشئو الجودو يعتلون عرش البطولة الأفريقية بـ15 ميدالية

وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان حمام سباحة بنادي سمنود

ناشئات الاسكواش يحققن ذهبية بطولة العالم

10 آلاف عضو في حفل بهاء سلطان بسيتى كلوب طنطا

صبحي: نعمل على دعم ومساندة الأندية الشعبية وسعداء بعودة بلدية المحلة لمكانته بين الكبار
الجريدة الورقية