أمريكا تكشف أهداف زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، إن أحد أهداف زيارة وزير الدفاع سيرجي شويجو إلى كوريا الديمقراطية هو الحصول على أسلحة لمُواصلة القتال في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

ورد بلينكن خلال مؤتمر صحفي، على طلب بالتعليق على زيارة الوفد الروسي إلى كوريا الشمالية قائا: "بالنسبة للتقارير المتعلقة بلقاء وزيري الدفاع الروسي والكوري الشمالي، لا أعتقد أنه ذهب لهناك لقضاء إجازة. إذن، ما الذي لدينا؟ نحن نرى روسيا وهي تحاول يائسة الحصول على السلاح من أي مكان كان.. هذا ما يحدث مع كوريا الشمالية، وهذا ما حدث مع إيران، التي زودت روسيا الاتحادية بالكثير من الطائرات المسيرة".

وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة للعمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو وطهران مرارا.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة، قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

فرض عقوبات جديد ضد إيران

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قرار فرض عقوبات جديد ضد إيران، تتضمن حظر التعاون معها في إنتاج الطائرات المسيرة، فيما وسعت إيران عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي ردًا على ذلك.

كما نفت كوريا الشمالية مرارا ما ذكرته وسائل إعلام ومسؤولون غربيون حول إمدادات الأسلحة المزعومة لروسيا.

وقال ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده لم يسبق أن أبرمت أي صفقات أسلحة مع روسيا الاتحادية، وأي تقارير إعلامية بخلاف ذلك إنما هي "إشاعة سخيفة".

كما أشار رئيس إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جونج جيون، إلى أن الولايات المتحدة حاولت "بغباء" تبرير توريد أسلحتها إلى أوكرانيا، وذلك بنشر "فرضية لا أساس لها" بشأن صفقات أسلحة مزعومة بين كوريا الشمالية وروسيا.