طرح تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور فى مهرجان العلمين

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لأحياء حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة العلمين الجديدة يوم 5 أغسطس المقبل بالمشاركة مع الموسيقار عمر خيرت، كما يشاركهما الحفل النجم تامر عاشور، وأصبحت التذاكر متاحة للجممهور حاليًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وتقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف، وسط مفاجآت عديدة.

ومن المقررأن تغني إليسا أغاني من ألبومها الجديد المقرر طرحه في موسم صيف 2023 خلال حفل العالم علمين" تكريمًا لهذا الحفل العظيم .

إليسا

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

عرض أزياء فى الفعاليات

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لأحد مصممي الأزياء، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عدة أنشطة ترفيهية ضمن أيام مهرجان العلمين، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.

ستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم 3 شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنتوعة من أغانيه القديمة والحديثة وسوف يحمل الحفل عددًا من المفاجئات.

تواصل أحدث أغنيات الفنان تامر عاشور، وتحمل اسم “اصحى للكلام”، احتلال صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “اصحى للكلام” من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي.

تامر عاشور

وتقول كلمات الأغنية: "عارف أنت إيه في حياتنا

أنت نمرة كام

أنت تبقى نمرة واحد

أيوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام

أصحى للكلام

أنت عقد فل ريحته فايحة في المكان

أنت دعوة حلوة منا كانت وقت الأدان

ليك مقامك أو مكانك محفوظ

من زمان أيوة من زمان

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام إحنا ندي التمام

أصحى للكلام

أنت شمس نورها جه يدفي قلبنا

أنت عتبة كان قدمها حلو وربنا

ليك هنخلص حد يرفص نعمة ربنا

دة أنت حظنا

أنت حاجة كبيرة كنا في عرض ربعها

أنت أحلى سيرة دايما نحكي عنها

أنت يا اللي عنيك تحلي الدنيا كلها

أيوة الدنيا كلها

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام

الكلام الكلام ليك يا عم الغالي

منا تعظيم سلام للمقام العالي

لو تشاور أوام احنا ندي التمام

أصحى للكلام".

تامر عاشور

تامر عاشور يطرح “هتوحشنا”

وطرح تامر عاشور، أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “هتوحشنا”، وجمعت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتقول كلماتها: "انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا".