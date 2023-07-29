خلال 6 أشهر.. 1800 هجوم مسلح في غرب إفريقيا

كشف عمر على توراي، رئيس مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا، عن تعرض المنطقة 1800 هجوم إرهابى في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وقال على، خلال حديثه أمام مجلس الأمن الدولى، إن الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4600 شخصًا إدت إلي تداعيات إنسانية وخيمة.

وأضاف رئيس مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن الهجمات وقعت بين شهرى يناير ويونيو الماضيين، سجلت منها 844 هجومًا في مالي، و77 هجوما في النيجر، و70 هجوما في نيجيريا.

وعبر توراي، عن انزعاجه من عدد ضحايا غياب الأمن في دول منطقة غرب إفريقيا، مضيفا أن "تنفيذ هجمات إرهابية في بنين والتوغو مؤشر صارخ على اتساع نطاق هذه الجرائم لتشمل الدول المطلة على البحر".



واعتبر توراي في كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن هذا الوضع "يشكل تهديدا حقيقيا" للأمن الجماعي في غرب إفريقيا.



كشف رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، عن وجود دولتي مالي وغينيا وبوركينافاسو، علي قائمة قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يوم 9 يوليو القادم في غينيا بيساو، موضحًا بأنهم إجرؤ انتخابات في تلك البلاد، ويحكمهم جنود وصله إلي السلطة عن طريق انقلاب.

قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"

وقال واتارا، إن قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ستناقش الاحداث في مالي وبوركينافاسو وغينيا، مضيفًا أن إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمنى المقترح أمر مرغوب فيه، بحيث يكون لهذه البلدان أنظمة وقيادات منتخبة ديمقراطيًا.

في عامي 2020-2021-2022، قررت المجموعة الاقتصادية تعليق دولتي مالي وغينيا وبوركينافاسو أعمالهما، كما تعرضت مالي وغينيا لعقوبات أخري ورفع أجزاء منها.

هاجم أبولينير كيليم، رئيس وزراء بوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشأن عدم تقديم المساعدة للدولتين مالى وبوركينا فاسو، اللتين تمر بهما أزمة أمنية وصفها بأنها خطيرة.

وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو، إن لا نعرف ما الذي فعلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمساعدة مالي في محاربة انعدام الأمن والإرهاب ، لكنني أعرف ما لم تفعله في بلاد.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المنظمة شبه الإقليمية غائبة عندما يحتاج الناس إلى المساعدة، ويصر على أنه "يجب عليها أيضًا أن تظل غائبة أثناء البحث عن حلول لمشاكلنا ودعونا نواصل طريقنا".

وأوضح أن نعيش مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولكن إذا أرادت أن تمنعنا من إدراك أنفسنا، فسنمضي في طريقنا إذا بقيت كما هي الآن، حتى بعد 1000 عام ، فلن تتغير ".

ووفقا له، فإن تجمع بوركينا مالي وغينيا لا يمثل تهديدا للإيكواس، حتى لو انسحبت الدول الثلاث التي تمر بمرحلة انتقالية من هذه المنظمة.

نظمت بوركينا فاسو ومالي وغينيا، في واغادوغو، اجتماعا ثلاثيا "كجزء من المشاورات السياسية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

في نهاية العمل أعرب رئيس حكومة بوركينا فاسو عن رغبته في رؤيتهم ينشئون اتحادًا.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) أن عدد النازحين في نيجيريا بلغ 3.3 مليون شخص بسبب عنف الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وأكدت فيندا كوروما، نائبة رئيس مفوضية مجموعة إيكواس، خلال افتتاح ورشة عمل حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستقرار في غرب أفريقيا، ضرورة السعي لمعالجة مشكلة النازحين في منطقة غرب أفريقيا.

وأشارت كوروما، وفقًا لما جاء في بيان لمجموعة إيكواس، إلى تفجر أزمة التهجير القسري في دولة مثل بوركينا فاسو بسبب عنف الجماعات الإرهابية المسلحة التي نشأت في مالي، حيث بلغ عدد النازحين بها 1.2 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو تسعة أضعاف أعداد النازحين عام 2019.

ولفتت أيضًا إلى نزوح 2.5 مليون نيجيري بسبب هجمات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية بالمناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا، إضافة إلى نزوح 800 ألف آخرين بسبب جرائم الاختطاف والسرقة بالإكراه والهجمات التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة بشمال غرب نيجيريا.

وقالت: "في ظل هذه الظروف، شرعت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالتعاون مع منظمات التنمية والحكومات، في إحداث تدخلات طموحة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن ووضعها في مقدمة أولوياتها من خلال بناء قدرة المجتمعات على التعافي والصمود".

وكشفت عن تأسيس "صندوق إيكواس لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية" بالشراكة مع الحكومة الألمانية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الإقليميين في الدول الأعضاء الهشة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الصندوق هو تحقيق الاستقرار في المجتمعات المتضررة من النزاعات من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة وتوفير الخدمات الحيوية في البلدان المتأثرة بالصراعات، وتطوير مرافق البنية التحتية الأساسية أو إصلاحها.

وقالت إن مجموعة غرب إفريقيا كانت قد أطلقت برنامج ECOWAS Stabilisatiom في جامبيا كمشروع تجريبي للاستقرار، وفي عام 2020 باتت غينيا بيساو والنيجر ومالي جزء من المرحلة الأولى للمشروع الإقليمي.

وكشفت أن البرنامج قد خصص حتى الآن نحو 45 مليون يورو في مرحلتي التوسع التجريبي والإقليمي، مؤكدة أن "مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أسهمت أيضًا بمليون دولار أمريكي على أساس سنوي في المشروع منذ عام 2019".