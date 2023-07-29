رئيس مدينة اطسا بالفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

عقد المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم لقاء " خدمة المواطنين " الأسبوعي بمركز اطسا اليوم السبت، لمناقشة شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة اطسا، ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي، في إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

إنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية بإطسا

وإستمع رئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قري مركز ومدينة اطسا، وشملت عدد من شكاوى المواطنين الذين يرغبون في صرف معاش تكافل وكرامة وطلبات لبعض المواطنين لتراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير سكن اجتماعي، كما تم عرض بعض المشكلات الخاصة بالإدارة الهندسية من إجراءات تراخيص وهدم وإجراءات تقنين وبعض مشكلات الصرف الصحي والتضرر من بعض الاشغالات بشوارع القرى والطرق الرئيسية، والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الاجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي كلمه إلى الحضور تحدث رئيس مركز ومدينة اطسا إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية وحثهم خلالها على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وانه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم، وضرورة استقبال المواطنين بالوحدات المحلية وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالاطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.