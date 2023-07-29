الممشى السياحي  في العلمين الجديدة متنفس الأسر والعائلات

شهد حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، إقبالا كبيرا من الجماهير وسط أجواء مبهجة وحماسية يحضرها مختلف الأجيال والفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار السن.

ويشهد الممشى السياحي في العلمين الجديدة، ازدحام الأسر والعائلات والزائرين القادمين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بالإجازة والعطلة الصيفية الخاصة بهم في مدينة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين يشهد مشاركة قامات غنائية عربية خلال الأيام المقبلة

قال الناقد الفني خالد محمود، إن مهرجان العلمين سيشهد مشاركة قامات غنائية عربية خلال الأيام المقبلة، والإقبال على مهرجان العلمين يزداد بشكل واضح، لافتًا إلى أن تنوع النجوم يعطي للمهرجان حالة من الثراء والإقبال الكبير، قائلا: "الجماهير بدأت تحس بوجود المهرجان".

مهرجان العلمين

وأضاف محمود، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن انطلاق المهرجان أخذ منحنى آخر، كما أن المناخ سيساهم في نجاح المهرجان.

وتابع: التنوع الذي رأيناه خلال فعاليات المهرجان تؤكد أنه لا يسير على وتيرة واحدة، خاصة أن المهرجان يمثل عنصر جذب لفئة الشباب، لأنه الفئة الأكبر في حضور الحفلات، مؤكدًا أن المهرجان يراعي جميع الأذواق والأجيال، مشيدًا بمدينة العلمين فهي مدينة ساحرة وجاذبة، ولا تقل أهمية عن مدن سياحية عالمية.

ما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها

وعلق مرسال التليفزيون المصري، على الأوضاع الحالية في مدينة العلمين، قائلًا: “كل يوم في مدينة العلمين أحلى من اللي قبله، وما زالت الفعاليات مستمرة برونقها وبريقها، وما زال إقبال وشغف الجمهور لحضور ومتابعة كل الفعاليات وكأننا في اليوم الأول، فالفعاليات تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض سواء جوية أو بحرية أو فنية”.

وتابع: “استمرت عروض البادل في المسابقة التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي، بالعلمين وممتدة حتى اليوم، وبطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل، وهي بطولة دولية، والنسخة الأولى منها يشارك بها نحو 100 لاعب دولي”.

عروض فرقة العريش للفنون الشعبية

وأشار إلى أن اليوم سيكون هناك عروضًا لفرقة العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية وفرقة الحرية للفنون الشعبية وذلك على كورنيش العلمين.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة إكسترا نيوز، بعنوان: آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم عالمين".

شاهد الفيديو..