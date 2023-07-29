القوات الأوكرانية عاجزة عن شن هجمات جماعية.. خبير أمريكي يُوضح

تدخل "القوات الأوكرانية"، في حالة من الفوضى وهي تُحاول التقدم بشكل جماعي والاشتباك مع الجنود الروس، حسبما أفاد الخبير العسكري، فرانك ستيفان جادي، في مقال لمجلة "الإيكونوميست".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، أشار الخبير إلى أنه "على الرغم من أن أوكرانيا يمكنها القيام بعمليات هجوم بأسلحة مشتركة على مستوى الفصيلة، إلا أن كل شيء يبدأ في الانهيار عند محاولة الارتقاء إلى مستوى سرية أو كتيبة".

خسائر فادحة:

وأكد أن عدم استقرار القوات الأوكرانية يتأثر أيضا بحقيقة أن كييف تكبدت خسائر فادحة في الأفراد ونفذت عدة موجات من التعبئة.

ونوه بأن الجيش الأوكراني يتكون من وحدات ذات خبرة ومجندين حديثي العهد بالقتال وليسواعلى مستوى المحاربين القدامى.

وشدد على أنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من حل كل هذه المشاكل التكتيكية، فسيظل من الصعب عليها التغلب على الدفاعات الروسية دون أفضلية كبيرة في المعدات العسكرية.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاغانروغ الروسية.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.