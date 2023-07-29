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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 فوائد مذهلة لليمون.. مهمة للعروس

ليمون
ليمون

الليمون من أكثر الثمرات استخدامًا، حيث يحتوي على نسبة عاليه من فيتامين سي، لذلك تستغلها العرائس في تفتيح وتوحيد لون البشرة، ولكن ما لا يعرفه الكثير أن له استخدامات آخرى للعرائس ستجعلك لا تستغنين عنه، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.

 

الليمون

فوائد الليمون للعروس

الوقاية من الشيخوخة المبكرة

يُعتبر الليمون ذا غنًى كبير بمضادات الأكسدة.. لذلك؛ فهو يساعد على محاربة الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، وهذا يعزز الوقاية من الشيخوخة المبكرة، خارجياً (مظهر الجلد)، وأيضاً من حيث تطور بعض أنواع السرطان.

 

خسارة الوزن

الميزة الأولى للّيمون للصحة هي تأثيره على الوزن، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لديهم تركيزات فيتامين سي C غير كافية وأقل من الأشخاص غير البُدن، ويرتبط هذا الرقم ارتباطاً مباشراً بكمية الدهون الزائدة في منطقة البطن.

 

تنقية الجسم

من المعروف أن شرب كوب من الماء مع عصير الليمون بمجرد استيقاظك، يساعدك على بدء يومك بشكل صحيح، ويعتمد هذا الاعتقاد (الحقيقي) على حقيقة أن الليمون له قوة تنقية للجسم.

في الواقع، بفضل قوته المضادة للأكسدة، يُعتبر الليمون مدراً للبول؛ مما يساهم في تحسين التخلص من المواد السامّة، وتطهير الجسم؛ حتى أنه يعزز الوقاية من بعض الأمراض.

 

مضاد للفيروسات والبكتيريا

يحتوي الليمون على خصائص حقيقية مضادة للفيروسات والبكتيريا، تسهل على الجسم محاربة بعض الأمراض، مثل نزلات البرد أو التهاب الحلق.. يمكن تناول الليمون على شكل تسريب، أو استخدامه بارداً للقيام بالغرغرة.

 

وبفضل هذه الفوائد نفسها، يساعد الليمون في محاربة مشاكل الجهاز التنفسي، من خلال مساعدة جهاز المناعة على حماية نفسه.

 

محاربة الكولسترول

يمكن أن يساعد الليمون في مكافحة الكولسترول السيء، وهو أمر خطير على الصحة بقدر ما يسدُّ الأوعية الدموية، ويمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل: ارتفاع ضغط الدم.

تتمتع مركّبات الفلافونويد والليمونويد بالقدرة على خفض مستويات الكولسترول في الدم بشكل عام، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون (مدرات البول) على تنقية الدم، عن طريق التخلص من المواد السامّة والفضلات، لذلك يمكن أن يعزز الليمون الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. 

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