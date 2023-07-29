منتخب سلاح الشيش يحقق المركز التاسع ببطولة العالم للمبارزة

حقق منتخب مصر لسلاح الشيش رجال، المركز التاسع ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح منتخب مصر لسلاح الشيش في تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 45-27 في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وافتتح الفراعنة مشوارهم اليوم بالبطولة بالفوز على منتخب كولومبيا بنتيجة 45-19 في دور الـ32 قبل أن يخسر منتخب سلاح الشيش بصعوبة من نظيره الصيني بنتيجة 45-39.

واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على نظيره المجري في أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر بنتيجة 45-42 قبل أن يفوز على البرازيل في المباراة الثانية بنتيجة 45-26 ثم يختتم البطولة بالفوز على بلجيكا ويحصد المركز التاسع.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.