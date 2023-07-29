مواد قابلة للانفجار لا تنساها داخل السيارة

شهدت الكرة الأرضية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على كوكب الأرض، الأمر الذي حذرت منه المؤسسات المعنية بالأرصاد بضرورة السيطرة على هذه التغيرات المناخية الناجمة عن السلوك البشري.

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وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، لابد من الانتباه بعدم ترك بعض الأشياء داخل السيارة والتي تتفاعل مع حرارة الطقس، ما قد يؤدي إلى الانفجار.

1-ترك الأطفال داخل السيارة

لا يجوز ترك الأطفال داخل السيارة وهي مغلقة وتشغيل التكييف عليهم، للذهاب إلى شراء بعض الأشياء في هذا الطقس الحار ولو لدقائق معدودة؛ لأن الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الجسم خطران يؤديان إلى المصير نفسه وهو الوفاة في غضون دقائق.

2- مواد قابلة للاشتعال

يجب عدم ترك أي مادة قابلة للاشتعال في السيارة في هذا الطقس الحار لأن الأمر قد ينتهي بها إلى الانفجار، ومنها: أسطوانات الغاز، المواد المعطرة، ومزيل العرق، والمواد المعقمة، وقداحة السجائر (أو الولاعة.

3- المواد الغذائية

أيضا يجب لفت الانتباه بعدم ترك المشروبات والأطعمة داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة، لان تركها داخل السيارة يهدد بفسادها في مدة قصيرة وبالتالي احتمال حدوث تسمم غذائي لمن يتناولها.

كما أن الأطعمة والمياه المحفوظة في عبوات بلاستيكية تشكل خطورة بسبب تفاعل البلاستيك في الحرارة المرتفعة وإطلاق مواد كيميائية سامة في الطعام أو الشراب، ما يجعل تركها في السيارة في درجة حرارة مرتفعة أمراً مميتاً.

المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول والمشروبات الغازية عرضة لخطر الانفجار أو تبخّر الكحول منها وبالتالي تغيّر التركيب الكيميائي لها وتحوّل طعمها إلى مشروبات حامضية كالخل.

ينطبق الأمر نفسه على طعام الحيوانات الأليفة الذي لا ينبغي تركه في السيارة في الحرارة المرتفعة حتى لا يفسد ويسبب تقلصات معديّة للحيوان بعد تناوله

4- الأجهزة الكهربائية

تواجه الأجهزة الكهربائية خطر التلف إذا ما تُركت في مكان شديد الحرارة لساعات متواصلة، وهي الظروف التي تتمثل في السيارة المركونة في منطقة حارة دون أي تهوية.

وتتعرض بطاريات هذه الأجهزة للتلق السريع بتسرب الحمض منها أو ربما تنفجر. علماً أن حمض البطاريات هو مادة خطيرة حال استنشاقها.

5- الأجهزة الإلكترونية

ترك الأجهزة الإلكترونية في السيارة يمثل خطورة كبيرة، فالأجهزة مثل اللاب توب، والهواتف الذكية، والأقراص المدمجة التي تشغّل الموسيقى قد تتسبب الحرارة المرتفعة في تلفها أو انفجارها.

6- أدوات التجميل والمكياج

مستحضرات التجميل تكون على الأغلب مصنوعة من خلاصات زيوت وأعشاب ومواد طبيعية، ما يجعلها تذوب إذا تُركت في حرارة مرتفعة. حتى المواد التجميلية السائلة أو الكريمية والزيتية قد تبدأ في التحلل في هذا الجو.

أما المواد التجميلية المحفوظة في عبوات مضغوطة، فتكون عُرضة للانفجار مثل بخاخ تثبيت الشعر.

7- أدوات الرسم والتلوين

المواد والأدوات التي تستخدم في التلوين والرسم قد تفسد وتذوب هي الأخرى في درجات الحرارة المرتفعة لذا لا ينبغي تركها في السيارة.

8- الأدوية

الرطوبة والحرارة الشديدة قد تؤدي إلى قلة فعالية بعض الأدوية أو فسادها تماماً، وربما يتسبب تناولها لاحقاً في خطر على حياة المريض.

ينبغي مراجعة تعليمات التخزين على الأدوية قبل تركها في مكان ما، وهي عادةً يُنصح ألا تتجاوز درجة حرار المكان الذي تُترك فيها عن 30 درجة. علماً أن بعض العقاقير يوصى بحفظها في الثلاجة.

9- النباتات

تهدد درجات الحرارة المرتفعة بعض النباتات بالموت السريع بفعل الجفاف والإجهاد لذا يفضل نقلها في جو بارد أو ليلاً.

10- نظارة القيادة

يستسهل البعض ترك نظارة القيادة في السيارة خشية نسيانها، لكن مخاطر ذلك قد تكون كارثية إذ أن العدسات قد تنكسر أو تسبب انفجار.

في حين أن الإطار البلاستيكي قد يذوب ويتشوه، أما الإطار المعدني، فقد يسخن بشدة ويحرق جلد من يرتديه.