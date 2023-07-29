رحيل كافاني عن صفوف فالنسيا بشكل رسمي

أكد نادي فالنسيا الإسباني رحيل لاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني اليوم السبت بشكل رسمي عن صفوف الخفافيش بعدما لعب معهم لمدة موسم.

وأشار النادي الإسباني لفسخ العقد مع كافاني صاحب الـ36 عاما بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن صفوف الفريق.

كان كافاني أنتقل إلى صفوف نادي فالنسيا في صيف 2022 في صفقة انتقال حر ، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.



أكد نادي فالنسيا في بيانه الرسمي أن النادي الإسباني وإدينسون كافاني توصلا لإتفاق بشأن فسخ العقد بينهما.



وتابع البيان أن إدينسون كافاني وصل إلى فالنسيا فى أغسطس 2022 بعدما أنهى فترته مع مانشستر يونايتد وفى موسمه كلاعب بلنسية شارك في 28 مباراة رسمية وسجل ما مجموعه 7 أهداف.



وواصل أن نادي فالنسيا يوجه الشكر للاعب إدينسون كافاني على احترافه ويتمنى له حظًا سعيدًا في بقية مسيرته الرياضية.